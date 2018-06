Duitsland ontkent migratietop met andere EU-landen

Een regeringswoordvoerder deelde zondag in Berlijn mee dat er geen EU-migratietop gepland is.

'Het is aan de Europese instellingen om een dergelijke top bijeen te roepen. Maar het is vanzelfsprekend dat de bondsregering in deze context gesprekken met verschillende EU-lidstaten en de Commissie voert'.

Bild had bericht dat de kanselier aan een dergelijke topontmoeting met verschillende EU-landen werkt. De bijeenkomst zou nog voor de gewone Europese top van 28 en 29 juni plaatsvinden. De CDU-leidster zou onder meer met Griekenland, Italië en Oostenrijk praten over oplossingen voor de vluchtelingencrisis, klonk het zaterdag in de krant, die regeringsbronnen uit verschillende Europese landen aanhaalt. De krant had het over een bijzondere top.

De kanselier heeft maandagavond al de gelegenheid om een en ander te verkennen, als de nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte voor een bezoek naar Berlijn komt.

Onder druk

Merkel staat onder druk omdat zusterpartij CSU een harder asielbeleid eist. CSU-leider en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer wil migranten aan de grens tegenhouden die al elders in de EU geregistreerd staan. Merkel moet daar tegen maandag mee instemmen. De CDU-leidster pleit daarentegen voor een Europese aanpak, maar Seehofer wil daar niet op wachten.