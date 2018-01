Duitsland krijgt dan toch grote coalitie van christendemocraten en socialisten

In Duitsland hebben onderhandelaars van de christendemocratische partijen CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD een akkoord bereikt omtrent de vorming van een zogenaamde grote coalitie, zo heeft het Duitse persbureau DPA vernomen. De partijen zouden op het punt staan om formele formatiegesprekken aan te knopen.

De onderhandelaars van beide kampen trokken de nacht door om gesprekken over een nieuwe grote coalitie te voeren. Omstreeks zes uur vanochtend was een doorbraak nog veraf en werd een mislukking van de gesprekken niet uitgesloten. Het financiële beleid en de vluchtelingenproblematiek vormden daarbij de grootste struikelblokken, maar ook thema's als pensioenen, de gezondheidszorg en de toekomst van de Europese Unie bleken grote twistappels. Toch benadrukten Angela Merkel en Martin Schulz, voorzitters van respectievelijk de CDU en SPD, toen al de wil om een akkoord te bereiken.

De leiders van de CDU, CSU en SPD zullen hun achterban nu vragen onderhandelingen aan te gaan. De grote vraag is met welke formulering de sociaaldemocraat Schulz dat zal doen. De onderhandelaars hebben een document opgesteld van 28 pagina's. Dat ligt nu ter tafel bij de betrokken partijen. Daarna komt er weer een grote groep van veertig onderhandelaars bij elkaar. Komt er licht op groen, dan dient een partijcongres van de SPD dat op 21 januari nog te bekrachtigen.

Jamaica-formatie mislukt

Na de verkiezingen was een nieuwe regering van christendemocraten en sociaaldemocraten nochtans allesbehalve vanzelfsprekend. De SPD had zware klappen gekregen, en voorzitter Schulz kondigde aan dat de partij zich vanuit de oppositie zou herbronnen. Merkel en haar CDU gingen dan weer rond de tafel zitten met de liberalen en groenen, om de praten over een groen-zwart-gele Jamaica-coalitie. Die bleef als enige optie over omdat de CDU niet wou regeren met Die Linke of het AfD. Al snel bleek echter dat de Jamaica-coalitie bijzonder moeilijk zou worden.