Duitsland haalt slag thuis: Europese kiesdrempel voor grootste lidstaten komt er

Na jarenlange onderhandelingen zijn de lidstaten van de Europese Unie het eens geraakt over een aantal aanpassingen van de wet die de verkiezingen voor het Europees Parlement regelt. De nieuwe kieswet voorziet een kiesdrempel van 2 tot 5 procent in lidstaten met meer dan 35 zetels in het Europees Parlement. De aanpassing is op maat gemaakt van Duitsland, waar de traditionele partijen CDU, CSU en SPD zich stoorden aan de aanwezigheid van kleine partijen als de extreemrechtse NPD en de Piratenpartij. Momenteel bezetten die partijen zeven van de 96 Duitse zetels.

Het lijkt te laat voor Duitsland om de kiesdrempel alsnog in te voeren voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. De goedkeuring werd wekenlang vertraagd door Italië en België, dat een facultatieve kiesdrempel verkoos boven een verplichte. Met name N-VA maakte daar principiële bezwaren tegen. België koos uiteindelijk voor een onthouding. Hoe dan ook, de invoering van die drempel in de grootste lidstaten wordt pas verplicht tegen de stembusgang van 2024.

De Europese kieswet van 1996 omvat een aantal gemeenschappelijke regels voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Over aanpassingen beslissen de lidstaten met unanimiteit. Ook het parlement moet zijn goedkeuring geven. Andere nieuwigheden zijn dat de lidstaten de toelating krijgen om online stemmen mogelijk te maken, en de naam of het logo van de Europese politieke partijen toe te voegen aan het stemformulier.