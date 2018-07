Duitsland en Oostenrijk willen Middellandse Zee-route voor migranten sluiten

Oostenrijk en Duitsland willen in de migratieproblematiek ondanks hun onenigheden samen met Italië de krachten bundelen om de Middellandse Zee-route voor vluchtelingen te sluiten. 'Het is van belang voor Italië, maar ook voor Oostenrijk en Duitsland als de migratiedruk via de mediterrane route afneemt', zei de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) donderdag na een gesprek met de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) in Wenen. Volgende week al zullen de ministers van Binnenlandse Zaken uit Duitsland, Oostenrijk en Italië in Innsbruck de verder te nemen stappen bespreken.

Seehofer maakte bovendien duidelijk dat het asielcompromis van CDU en CSU geen nadelen voor Oostenrijk zou hebben. 'We zullen nu noch in de toekomst Oostenrijk voor vluchtelingen waarvoor ze niet bevoegd zijn, verantwoordelijk maken', zei Seehofer. 'Dat kan ik uitsluiten.'

In het Unionscompromis was er sprake van om bepaalde vluchtelingen uit Duitse transitcentra naar Oostenrijk terug te sturen.

De Oostenrijkse regering, die bestaat uit de christendemocratische ÖVP en de FPÖ, vraagt al langer een betere bewaking van de Europese buitengrenzen. Bondskanselier Sebastian Kurz waarschuwde onlangs nog voor een 'migratiecrisis gelijkaardig aan die van 2015' indien de Europese Unie er niet in slaagt om een gezamenlijk antwoord op het probleem te formuleren.