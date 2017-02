Duitsland en deelstaten akkoord over maatregelen voor snellere uitwijzing asielzoekers

De Duitse federale overheid en de deelstaten zijn het in grote lijnen eens geworden over maatregelen voor een snellere uitwijzing van buitenlanders die Duitsland moeten verlaten. Daartoe zal een wet goedgekeurd worden. Dit heeft bondskanselier Angela Merkel (CDU) donderdagavond in Berlijn gezegd na een bijeenkomst met de minister-presidenten van de deelstaten.

De federale overheid legde de deelstaten een zestienpuntenplan voor. Zo zijn verscheidene uitreiscentra gepland waarin mensen die het land moeten verlaten, kort voor hun uitzetting worden ondergebracht. Voorts zal een nieuw 'centrum voor de ondersteuning van terugkeer' groepsuitwijzingen vergemakkelijken. Een aantal details moeten nog worden uitgeklaard. De federale staat en de deelstaten kwamen overeen intensief samen te werken bij de uitwijzingen.

Telefoons

Een andere maatregel om de terugkeer van afgewezen asielzoekers te versnellen is het doorzoeken van telefoons, heeft de minister-president Volker Bouffier van de deelstaat Hessen gezegd. Immigratieambtenaren mogen in Duitsland de mobiele telefoon van asielzoekers in beslag nemen en doorzoeken als ze hun identiteit trachten te verbergen..

De huidige wetgeving verhindert het personeel van BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) telefoons uit te lezen, zei Volker Bouffier. "Dat zou nu mogelijk moeten zijn met dit nieuwe beleid. We beschouwen dit als absoluut noodzakelijk." Hij stipte aan dat zo'n maatregel alleen genomen zou worden wanneer een identiteit niet bevestigd kan worden en dat de uitlezing alleen zou dienen om daarover zekerheid te krijgen.