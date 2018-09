Duitser Manfred Weber wil Juncker opvolgen als Europese Commissievoorzitter

Via Twitter kondigt de 46-jarige Weber woensdag aan dat hij de zogenaamde Spitzenkandidat voor de Europese Volkspartij (EVP) wil zijn bij de Europese verkiezingen van volgend jaar. 'Europa heeft nood aan een nieuwe start en meer democratie', schrijft de huidige fractieleider van de EVP in het Europees parlement.

Het mandaat van huidig Commissievoorzitter Juncker verstrijkt eind volgend jaar. De Luxemburger, eveneens een EVP'er, had al aangegeven dat hij zichzelf niet zal opvolgen.

Kandidatuur

Weber is de eerste Europese politicus die zijn ambitie uitspreekt om Commissievoorzitter te worden.

'We staan op een kruispunt. In 2019 beslissen de Europese verkiezingen over de toekomst van de Europese Unie. Europa, dat zowel intern als extern wordt bedreigd, moet zijn waarden bevestigen en verdedigen. Het overleven van het Europese samenlevingsmodel is de inzet', zo verwijst de Duitser onder meer naar de opkomst van populistische en extremistische partijen op het continent, de migratiekwestie en de globalisering.

In die uitdagende tijden wil Weber zich opwerpen als een bruggenbouwer die Europa kan verenigen. 'Er mag niet zoveel verdeeldheid zijn in onze Europese Unie. Er is geen Europa van het oosten of westen, van arm of rijk of van grote en kleine lidstaten', stelt hij.

De Duitser ziet het ook als zijn opdracht om 'de band te herstellen tussen de burgers en de Europese Unie', die volgens hem nog te veel aanzien wordt als een elitair en bureaucratisch project.

Ich bewerbe mich als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei #EVP für die Europawahlen, um Präsident der Europäischen Kommission zu werden. Das habe ich heute in meiner EVP-Fraktion angekündigt. Ich möchte die Verbindung zwischen den Menschen und EU erneuern. #DeinEuropa 3/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) September 5, 2018

Carrière

De 46-jarige Weber is lid van de CSU, de conservatieve Beierse zusterpartij van de CDU van Duits bondskanselier Angela Merkel. In 2004 raakte hij voor het eerst verkozen in het Europees Parlement. Tien jaar later schopte Weber het tot voorzitter van de fractie van de EVP.

Die formatie van christendemocratische en conservatieve partijen is met 218 zetels met voorsprong de machtigste politieke fractie in het Europese halfrond.

De weg naar het Berlaymontgebouw is echter nog lang. Tot midden oktober kunnen ook andere EVP'ers hun kandidatuur indienen. Onder meer de Finse oud-premier Alexander Stubb en brexitonderhandelaar Michel Barnier gaan over de tongen.

Op 8 november beslist de partij op een congres in Helsinki over haar Spitzenkandidat.

Ook als Weber in november tot Spitzenkandidat van de EVP wordt gekroond, is de buit nog niet binnen. Hij zou er dan om te beginnen voor moeten zorgen dat de EVP ook na de verkiezingen de grootste fractie in Straatsburg blijft.

Nadien moet hij voldoende steun vergaren onder de lidstaten en in het halfrond. Ook dat is geen sinecure. Het halfrond eist dat een Spitzenkandidat Juncker mag opvolgen, voor de staatshoofden en regeringsleiders is dat minder een evidentie.

Reacties

'Weber heeft alle capaciteiten om Commissievoorzitter te worden', meent Europarlementslid Ivo Belet (CD&V). De Vlaamse christendemocraten spreken wel nog niet haar steun voor Weber uit. 'Dat zou niet fair zijn tegenover mogelijke andere kandidaten.'

Ook Belet omschrijft zijn fractieleider als 'iemand die probeert om de kloof tussen oost en west te overbruggen'. Anderzijds deinst Weber er volgens hem niet voor terug om binnen de EVP 'rode lijnen' te trekken voor iemand als Viktor Orban, de Hongaarse premier die onder vuur ligt omwille van zijn radicaal migratiebeleid en autoritair bestuur.

Mogelijk wordt er volgende week in Straatsburg gestemd over een resolutie die pleit voor het openen van een artikel 7-procedure tegen Hongarije. 'Weber en de rest van de EVP moeten een duidelijk standpunt innemen en bewijzen dat ze geloven in een Europese Unie die democratie en de rechtsstaat hoog in het vaandel draagt, door mee te stemmen voor de bestraffing van Hongarije omdat ze deze waarden schenden', reageerde de groene cofractieleider Ska Keller op de kandidatuur van Weber.

Een tiental nationale EVP-delegaties, waaronder de Belgische, zou alvast de resolutie willen steunen.