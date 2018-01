Duitse vrouw in Irak ter dood veroordeeld wegens lidmaatschap IS

Het nieuws van de veroordeling raakte zondag bekend. Volgens een woordvoerder van de rechtbank gaf Lamia K. uit het West-Duitse Mannheim logistieke steun aan IS en was ze betrokken bij aanslagen op Iraakse troepen. De vrouw in kwestie zou met haar twee dochters vanuit Duitsland naar Syrië gereisd zijn om de rangen van IS te vervoegen. De dochters zouden met leden van de terreurgroep getrouwd zijn. Een van hen werd samen met haar moeder en een jong kind vorig jaar opgepakt in Mosoel.

Duitsland is principieel tegen de doodstraf gekant en de Duitse ambassadeur in Bagdad zou dan ook protest tegen het vonnis hebben aangetekend. Officieel wil Buitenlandse Zaken echter niet reageren.