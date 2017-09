Live Duitse verkiezingen: wie wordt de derde partij?

08:38

Interview Alexander Gauland, lijsttrekker extreemrechtse AfD

Amper een jaar geleden was de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) de schrik van de Duitse politiek. Daar is nog weinig van over. Een gesprek met medelijsttrekker Alexander Gauland. 'Merkel heeft niets gedaan, ze erfde het succes van haar voorganger'