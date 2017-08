Duitse staat boekt recordoverschot in eerste half jaar 2017

Enkel in de tweede jaarhelft van 2000 was het overschot van de Duitse Bund, de deelstaten, gemeenten en sociale kassen nog hoger. Het begrotingsoverschot bedroeg toen 28,8 miljard euro. Maar dat overschot was toen vooral te danken aan eenmalige inkomsten uit de veiling van mobiele licenties.

Het grote financieringsoverschot hebben de Duitsers dit keer te danken aan de goede economische prestaties en de historisch gunstige situatie op de arbeidsmarkt. Dat de Duitse economie in vorm is, blijkt uit de groeicijfers over het tweede kwartaal: de economie groeide met 0,6 procent tegenover het voorgaande kwartaal. Dat is conform een eerdere raming.

De voorbije drie jaar boekten de Duitsers telkens begrotingsoverschotten. Het is van 2010 geleden dat Duitsland een tekort optekende dat groter was dan de Maastricht-norm van 3 procent van het bbp. Toen bedroeg dat tekort 4,2 procent.

Bovendien hebben de Duitsers en erg groot overschot op de handelsbalans, dat wil zeggen dat ze meer exporteren dan importeren. Dat komt hen vaak op kritiek te staan van andere landen, waaronder de Verenigde Staten.Donald Trump deed al meermaals zijn beklag aan het adres van bondskanselier Angela Merkel. Vorig jaar had Duitsland ook een begrotingsoverschot van ongeveer 18 miljard euro, waarmee lastenverlagingen werden gefincancierd.

Martin Schulz, Kanzlerkandidat voor de sociaaldemocratische SPD bij de Bondsdagverkiezingen van 24 september 2017, heeft al meermaals geopperd dat het begrotingsoverschot moet gebruikt worden voor publieke investeringen. Minister van Financiën Wolfgang Schäuble ziet het overschot liever niet geïnvesteerd in eender wat, voor het geval dat het Duitsland in de toekomst niet meer voor de wind gaat.