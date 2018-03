Duitse sociaaldemocraten geven groen licht voor coalitie met Merkel

De ongeveer 464.000 partijleden konden zich via brief of online uitspreken over het ontwerp van regeerakkoord dat werd uitgewerkt met de partij van bondskanselier Angela Merkel. Het resultaat van de stemming werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie in het Willy-Brandt-Haus in Berlijn, waar het hoofdkwartier van de Duitse sociaaldemocraten gevestigd is. Een meerderheid van 66,02 procent van de partijleden gaf groen licht voor de coalitie.

Het bestuur van SPD zal drie mannelijke en drie vrouwelijke ministers afvaardigen voor de nieuwe Duitse regering. Dat maakte waarnemend voorzitter van de partij Olaf Scholz bekend. Hi wordt zelf mogelijk minister van Financiën. Volgens de Scholz geeft de ja-stem van de leden de SPD 'kracht voor vernieuwing'. Ook de tegenstanders van de 'GroKo' zullen actief meewerken in het debat over de vernieuwing van de sociaaldemocratische partij, zei hij.

Waarnemend Duits bondskanselier en CDU-voorzitter Angela Merkel is opgelucht over de onverwachte goedkeuring. 'Ik feliciteer de SPD met dit duidelijke resultaat en verheug me op de verdere samenwerking voor het welzijn van ons land', maakte de CDU in naam van Merkel bekend op Twitter. De verkiezing van Merkel tot bondskanselier staat op 14 maart gepland in het parlement.

Jongerenafdeling ontgoocheld

Kevin Kühnert, de voorzitter van de jongerenafdeling van de Duitse sociaaldemocratische partij SPD (Jusos), is ontgoocheld over het resultaat van de keuze van de partijleden. Dat zegt hij op Twitter. Kühnert ging voorop in de strijd tegen een nieuwe 'GroKo'. Hij zegt nog steeds kritisch te staan tegenover de coalitie. 'De SPD moet meer zijn zoals in de afgelopen weken en minder zoals in de afgelopen jaren. Daarvoor zal Jusos zorgen. Geen SPD-vernieuwing zonder ons. Morgen begint het', zei hij.