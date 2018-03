Duitse sociaaldemocraten geven groen licht voor coalitie met CDU/CSU

De ongeveer 464.000 partijleden konden zich via brief of via het internet uitspreken over het ontwerp van regeerakkoord dat werd uitgewerkt met de partij van bondskanselier Angela Merkel. Het resultaat van de stemming werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie in het Willy-Brandt-Haus in Berlijn, waar het hoofdkwartier van de Duitse sociaaldemocraten gevestigd is. Voor die persconferentie van start ging, had de zender ZDF al bericht dat het resultaat een 'ja' zou zijn.