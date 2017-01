Duitse sociaal-democraat Sigmar Gabriel: 'Tijd voor een andere politiek'

U vormt nu een coalitie met de christendemocraten van Angela Merkel, maar bij de verkiezingen in september neemt u het met de sociaaldemocraten tegen hen op. De regering wil de federale veiligheidsdiensten na de aanslag in Berlijn meer macht geven. Bent u het daarmee eens?

SIGMAR GABRIEL: We hebben zeker wetten nodig om harder te kunnen optreden. Maar dat is niet genoeg. Als het ons ernst is met de strijd tegen het islamisme en het terrorisme, moeten we de samenleving sterker maken. Dat doen we door ervoor te zorgen dat dorpen en stadswijken niet worden verwaarloosd en dat mensen niet nog meer radicaliseren. Het homegrown-terrorisme bestrijd je niet met strafrecht alleen.

...