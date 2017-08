Duitse schrijver op vraag van Turkije opgepakt in Spanje

Waarvan Dogan Akhanli beschuldigd wordt, is vooralsnog onduidelijk. Volgens zijn advocaat Ilias Uyar is zijn arrestatie het gevolg van een verzoek uit Turkije dat bij hoogdringendheid bij Interpol werd neergelegd. Dat bevestigt ook de Spaanse politie, die hem in zijn hotel arresteerde.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel heeft zaterdagavond getelefoneerd met zijn Spaanse collega Alfonso Dastis. Duitsland vraagt Spanje om Akhanli niet uit te leveren aan Turkije. Ook de Duitse ambassadeur in Spanje heeft dat gevraagd.

Volgens het groene parlementslid Volker Beck bewijst het verzoek om uitlevering dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan 'zijn macht wil uitbreiden over de landsgrenzen heen, kritische stemmen wil intimideren en hen in de hele wereld wil vervolgen'.

Akhanli woont al sinds 1991 in Keulen en werd ook Duits staatsburger. Volgens het blad Der Spiegel heeft hij zijn Turkse nationaliteit opgegeven. Nog volgens Der Spiegel heeft Turkije ook Duitsland gevraagd om Akhanli uit te leveren. Daar werd dat verzoek, schrijft het weekblad, vertikaal geklasseerd.

Eerdere arrestatie

In zijn werk besteedt Akhanli uitgebreid aandacht aan mensenrechten en aan de Armeense genocide. Hij is een bekend criticus van het Turkse regime. In 2010, toen hij op bezoek ging bij zijn stervende vader, werd hij al eens opgepakt op beschuldiging van betrokkenheid bij een gewapende overval in 1989. Bekende Duitse auteurs, zoals Günter Wallraff, gingen voor de rechtbank in Istanboel tegen dat proces protesteren. Akhanli werd enkele maanden later bij gebrek aan bewijzen vrijgelaten.

Momenteel worden tien Duitse burgers, waaronder een aantal die ook de Turkse nationaliteit hebben, vastgehouden in Turkije. Onder hen bevindt zich onder meer de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel, correspondent van de krant Die Welt.

Eerder kwam het tot een woordenwisseling op afstand tussen minister Sigmar Gabriel en de Turkse president. Erdogan vond dat Gabriel moest zwijgen in plaats van kritiek te geven op Turkse inmenging in de Duitse verkiezingen.