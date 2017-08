Duitse schrijver die op vraag van Ankara was opgepakt in Spanje vrij

Dogan Akhanli, de Duitse schrijver van Turkse origine die zaterdag op vraag van Ankara was opgepakt in Spanje, wordt vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft een rechtbank in de Spaanse hoofdstad Madrid beslist. De schrijver moet wel in Madrid blijven, aldus zijn advocaat Ilias Uyar.

Ankhali werd zaterdag opgepakt op vraag van Turkije tijdens een vakantie in Granada, in het zuiden van Spanje. Hij wordt beschouwd als een tegenstander van het Turkse regime, maar het is nog niet duidelijk waarvan de man juist wordt beschuldigd.

Het Duitse groene parlementslid Volker Beck stelde zaterdag al dat er volgens hem een politiek motief achter de arrestatie zit. De schrijver werd opgepakt na een zogenaamde "Red Notice" van Interpol. Daarmee kan een land een arrestatie vragen met als doel om die persoon te laten uitleveren. Turkije heeft nu veertig dagen de tijd om een uitleveringsbevel aan Spanje over te maken en dat te beargumenteren. Wanneer dat gebeurd is, zal in Spanje een proces plaatsvinden rond zijn uitlevering.

Ankhali zal die veertig dagen dus niet in de cel moeten doorbrengen, maar hij mag Spanje voorlopig ook niet verlaten, meldt zijn advocaat.

Duitsland had zaterdag al aan Spanje gevraagd om Ankhali niet aan Ankara uit te leveren. Minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel heeft daarover met zijn Spaanse collega Alfonso Dastis getelefoneerd.

Akhanli woont al sinds 1991 in Keulen en werd ook Duits staatsburger.

Eerdere arrestatie

In zijn werk besteedt Akhanli uitgebreid aandacht aan mensenrechten en aan de Armeense genocide. Hij is een bekend criticus van het Turkse regime. In 2010, toen hij op bezoek ging bij zijn stervende vader, werd hij al eens opgepakt op beschuldiging van betrokkenheid bij een gewapende overval in 1989. Bekende Duitse auteurs, zoals Günter Wallraff, gingen voor de rechtbank in Istanboel tegen dat proces protesteren. Akhanli werd enkele maanden later bij gebrek aan bewijzen vrijgelaten.

Momenteel worden tien Duitse burgers, waaronder een aantal die ook de Turkse nationaliteit hebben, vastgehouden in Turkije. Onder hen bevindt zich onder meer de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel, correspondent van de krant Die Welt.

Eerder kwam het tot een woordenwisseling op afstand tussen minister Sigmar Gabriel en de Turkse president. Erdogan vond dat Gabriel moest zwijgen in plaats van kritiek te geven op Turkse inmenging in de Duitse verkiezingen.