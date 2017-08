Duitse schrijver die in Spanje werd opgepakt werd door Turkije afgeluisterd

'Het was een doelgerichte arrestatie', aldus Uyar maandag aan de Bayerischen Rundfunk. De advocaat gelooft niet dat de arrestatie het gevolg was van goed politiewerk, maar is ervan overtuigd dat 'Turkije zijn cliënt in het buitenland heeft geobserveerd en een tip heeft doorgegeven: daar is een terrorist, die moet je oppakken'.

Akhanli werd zaterdag opgepakt op vraag van Turkije tijdens een vakantie in Granada, in het zuiden van Spanje. De arrestatie volgde op een een zogenaamde 'Red Notice' van Interpol, op vraag van Turkije. Daarmee kan een land een arrestatie vragen met als doel om die persoon te laten uitleveren. Turkije heeft nu veertig dagen de tijd om een uitleveringsbevel aan Spanje over te maken en dat te beargumenteren. Zondag besliste een rechter in Madrid dat de schrijver wordt vrijgelaten onder voorwaarden, maar voorlopig in Spanje moet blijven.

Akhanli woont al sinds 1991 in Keulen en werd ook Duits staatsburger. In zijn werk besteedde de auteur uitgebreid aandacht aan de Armeense genocide. De man staat te boek als een criticaster van het Turkse regime. De arrestatie van de man heeft opnieuw geleid tot een diplomatieke rel tussen Duitsland en Turkije.

Duitsland had zaterdag al aan Spanje gevraagd om Akhanli niet aan Ankara uit te leveren. Minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel heeft daarover met zijn Spaanse collega Alfonso Dastis getelefoneerd. Uyar looft de aanpak van Berlijn nog in het dossier rond zijn cliënt. 'In tegenstelling tot bij de arrestatie van de journalist Deniz Yücel (van Die Welt, red.) heeft ze een duidelijke positie ingenomen', zei hij over bondskanselier Angela Merkel. Die had kritiek geuit op de rol van Turkije en sluit een verdere verstrenging van het Duitse beleid rond Turkije niet uit.