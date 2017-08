Kamiel Vermeylen Redacteur Knack.be analyse

Duitse parlementsleden verdienen smak geld bovenop politiek mandaat

In Duitsland klust een op de vier leden van de Bondsdag, het Duitse parlement, bovenop hun parlementaire taken bij. In totaal verdienden de parlementsleden de afgelopen regeerperiode ongeveer 26,5 miljoen euro. Vooral politici van de Union, het kartel tussen de CSU en de CDU van Bondskanselier Angela Merkel, horen bij de grootverdieners.