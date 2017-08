Duitse ngo die migranten redt, schiet 'nazischip' ter hulp

Michael Buschheuer, de voorzitter van Sea-Eye, zei op Facebook dat hij op de hoogte gebracht werd van de problemen van het "nazi-schip". Hij benadrukte dat het de plicht is van iedereen op zee om mensen in nood te helpen, "ongeacht hun huidskleur, godsdienst of overtuigingen". De woordvoerder van de militanten op de C-Star zei vrijdag dat het niet om een echte noodsituatie ging, maar dat het schip werd stilgelegd vanwege een technisch probleem.

Het schip was nog niet lang weer aan het varen, nadat het vijf dagen geblokkeerd werd voor Tunesië. De vissers daar wilden het schip niet laten aanmeren om brandstof te tanken. "Onze boot is bijgetankt, alles gaat goed, we keren terug naar het gebied", zei een Franse activist in de nacht van donderdag op vrijdag nog aan het persagentschap AFP.

De C-Star is een schip van 40 meter lang dat in Dijibouti gehuurd werd door de extreemrechtse beweging "Defend Europe". Het werd eerder ook al tegengehouden door de Egyptische autoriteiten aan het Suez-kanaal, en tijdens een eerste bevoorrading in Cyprus, waar het verdacht werd illegale immigratie te bevorderen.

Aan boord verblijven Duitse, Franse, Italiaanse en Oostenrijkse activisten, gefinancierd via een fondsenwerving op het internet die sinds half mei meer dan 180.000 euro opbracht. Hun missie is om migranten die op internationale wateren voor Libië gered worden terug te brengen naar Afrika.

Vorige week achtervolgden ze twee ngo-schepen, die van hen de volgende boodschap kregen te horen via de radio: "Wij vragen u de reddingszone te verlaten. Jullie zijn een stimulans voor mensensmokkelaars."

De Libische marine zond donderdag een gelijkaardige boodschap uit, met name dat het verboden is voor buitenlandse schepen om zich zonder toestemming in de reddingszone voor de Libische kust te begeven.