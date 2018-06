Duitse minister van Binnenlandse Zaken ontslaat hoofd van Duits vluchtelingenbureau

Het Bamf is onder vuur komen te liggen in verband met de behandeling van asielaanvragen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Meer bepaald wordt de vestiging in Bremen ervan beschuldigd tussen 2013 en 2016 in meer dan 1.200 gevallen onterecht asiel te hebben verleend, mogelijk in ruil voor steekpenningen.

Jutta Cordt werd pas hoofd van het Bamf in 2017. Haar ontslag dateert van woensdag. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het vrijdag bevestigd.

De beslissing van Horst Seehofer valt terwijl hij op een hardere aanpak van de migratie aanstuurt en waarbij hij van mening verschilt met bondskanselier Angela Merkel.