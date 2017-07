Duitse kunstinstallatie stoot Ankara voor het hoofd

'We veroordelen met klem het apparaat voor de federale kanselarij in Berlijn, dat een spandoek bevat dat verschillende internationale leiders viseert, zo ook onze president', klinkt het in een mededeling van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De installatie werd maandag geplaatst door het Duitse collectief 'Het centrum voor politieke schoonheid', rond kunstenaar en filosoof Philipp Ruch die gekend is voor spectaculaire acties. Voor de kanselarij zette het een zwarte wagen, en een spandoek met daarop 'Wil je deze wagen? Dood de dictatuur!'. Daarnaast zijn portretten te zien van de Turkse president, en van de Russische president Vladimir Poetin en de Saoedische koning Salman.

Het werk is een protest tegen de komst van Poetin en Erdogan naar de G20, die vrijdag en zaterdag in Duitsland doorgaat. Koning Salman zou eerst ook komen, maar zei zijn komst later af.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft naar eigen zeggen zijn ongenoegen geuit bij de Duitse ambassade in Ankara. De Turkse amabassade in Berlijn stuurde ook een diplomatieke nota naar het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.