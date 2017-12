Duitse geheime dienst waarschuwt voor 'netwerk van salafistische vrouwen op Facebook'

Burkhard Freier, hoofd van de BfV-afdeling in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, zegt in de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung dat de dienst een lokaal extremistisch netwerk van 40 'zusters' in de gaten houdt die een strikte salafistische doctrine volgen.

De boodschappen van de vrouwen, van wie sommigen honderden volgers op Facebook hebben, gaan van advies over de opvoeding van kinderen over de interpretatie van de regels van de islam tot haat zaaien tegen ongelovigen. Ze gaan agressief te werk, luidt het.

Nog volgens Freier hebben de vrouwen de plaats ingenomen van (hun) mannen die zijn vervolgd en 'worden ze geaccepteerd in salafistische kringen. 'De mannen hebben beseft dat vrouwen veel beter kunnen netwerken en daarom veel beter in staat zijn om de gemeenschap bijeen en in leven te houden'.

Bovendien zouden de vrouwen ook hun eigen kinderen indoctrineren vanaf jonge leeftijd. 'Dat maakt van salafisme een familiezaak,' aldus Freier, 'en het resultaat kan iets zijn dat veel moeilijker op te lossen is.'

Tegenover Focus Online erkent Freier dat niet elke salafist een terrorist is, 'maar elke jihadistische terrorist die we in Europa hebben gezien de voorbije jaren komt wel uit salafistische kringen'.