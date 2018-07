Duitse ex-bondskanselier Schröder lobbyt voor samenwerking met Rusland

Ook heeft Europa de Russische markt nodig, aldus Schröder. 'En Rusland begrijpt precies dat het omgekeerd Europa nodig heeft.'

De ex-kanselier krijgt in Duitsland vaak kritiek vanwege zijn engagement in door het Kremlin gecontroleerde bedrijven als Gasprom en Rosneft. Schröder werpt daarop steevast tegen dat het om een privézaak gaat. Hij geldt als een goede vriend van Poetin.

Trump en Poetin ontmoeten elkaar maandag in de Finse hoofdstad Helsinki. Tot nog toe zagen de twee elkaar tweemaal in de marge van conferenties. De verwachtingen zijn hooggespannen voor de top. De lijst van discussiepunten tussen Moskou en Washington is lang.

Schröder is blij dat de VS en Rusland bereid zijn tot gesprekken. Hij waarschuwt voor pogingen om Rusland te isoleren. 'Een vast lid van de Veiligheidsraad kan je helemaal niet isoleren. Zo raak je in geen enkel internationaal conflict een stap verder.'