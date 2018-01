Duitse coalitiegesprekken schieten voorlopig weinig op

De onderhandelaars van de CDU-CSU en de sociaaldemocratische SPD hebben de nacht door vergaderd over de basis voor eventuele regeringsonderhandelingen. Na de marathongesprekken is het einde echter nog steeds niet in zicht. Een mislukking van de verkennende gesprekken voor een zogenaamde grote coalitie wordt dan ook niet uitgesloten.

De grootste struikelblokken in de onderhandelingen zijn het financiële beleid en de vluchtelingenproblematiek. Maar daarnaast zijn ook nog thema's als pensioenen, de gezondheidszorg en de toekomst van de Europese Unie grote twistappels.

'Er liggen nog grote brokstukken op ons pad, die uit de weg geruimd moeten worden", zei bondskanselier en CDU-leider Angela Merkel donderdagvoormiddag nog. Ze voorspelde toen al 'een zware dag'. Samen met SPD-voorzitter Martin Schulz benadrukte ze wel dat de wil er was om een akkoord te bereiken.

Ten laatste vrijdagochtend wilden beide partijen een overeenkomst over de regeringsonderhandelingen aan hun achterban voorleggen. Rond 6 uur vanochtend was er echter nog geen witte rook.