Duitse buitenlandminister: 'Trump proberen begrijpen heeft geen zin'

De krant vroeg hem naar zijn reactie op het feit dat Trump vorige week besloot de slotverklaring van de G7 niet te ondertekenen.

'Eerlijk gezegd, ik ben niet zeker dat we moeten proberen te begrijpen wat Trump of anderen doen', aldus Maas. 'Het belangrijkste is de juiste conclusies trekken. Dit geldt niet alleen voor Europa, maar het hele westen, inclusief de NAVO. Ik zou dus niet zeggen dat het westen niet langer bestaat, maar eerder dat het andere regels gaat volgen. Sommige dingen die we als vanzelfsprekend beschouwden, zoals de Verenigde Staten die zou instaan voor de veiligheid in Europa, gelden niet langer.'

Maandag ziet de Duitse bondskanselier Angela Merkel de nieuwe Italiaanse premier, Giuseppe Conte, in Berlijn.

Maas gaf nog aan dat hij sympathie heeft voor Italië, dat erover klaagt van de andere EU-lidstaten te weinig hulp te krijgen bij de opvang van vluchtelingen. 'Wij, als Duitsers, zouden in Europa niet mogen gezien worden als de bullebakken, of zij die anderen zeggen hoe de wereld werkt en altijd beter weten.'