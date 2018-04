Duitse aanklager vraagt uitlevering van Puigdemont

Puigdemont zit al bijna tien dagen opgesloten in een Duitse cel. De aanklager deed de aankondiging dinsdag vanuit de stad Schleswig. In de komende dagen zal het Duitse gerecht moeten beslissen of Puigdemont inderdaad uitgeleverd zal worden.

De aanklager vraagt ook dat Puigdemont in de cel blijft tot de rechtbank een beslissing genomen heeft.

De 55-jarige Puigdemont werd opgepakt nadat hij op zondag 25 maart met de wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken. Hij was onderweg van Finland naar België. Hij is al maanden in ons land in ballingschap.

Tegen de politicus liep sinds 23 maart opnieuw een Europees aanhoudingsbevel. Madrid heeft tegen Puigdemont klachten lopen over rebellie en het misbruik van overheidsmiddelen. Aanleiding daarvoor was het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië, vorig jaar.

Volgens de Duitse aanklager zijn de twee beschuldigingen geldig volgens Duits recht. De rebellie-aanklacht was geldig, omdat die gaat over het uitvoeren van een referendum, tegen de grondwet in, en waarbij geweld verwacht kon worden. 'Dit heeft een vergelijkbaar equivalent in het Duitse recht', aldus de aanklagers. Het dossier ligt nu bij het Oberlandesgericht, het tweede niveau van de Duitse rechtspraak - iedere deelstaat heeft zeker één Oberlandesgericht.

Die rechtbank moet nu nagaan of Puigdemont in afwachting van een eventuele uitlevering opgesloten blijft. Daarna moet de rechtbank onderzoeken of een uitlevering van Puigdemont aan de Spaanse autoriteiten wettelijk toegelaten is. Als dat het geval is, oordeelt de Generalstaatsanwaltschaft van Schleswig. Puigdemont kan daartegen nog in beroep gaan. In Spanje riskeert Puigdemont 25 jaar cel. .