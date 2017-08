Duits ngo-schip Iuventa in beslag genomen op verdenking van hulp aan illegale immigratie

In die gesprekken is te horen hoe erover wordt gepraat de autoriteiten geen foto's te geven waarop mensen kunnen geïdentificeerd worden. De autoriteiten betichten de ngo daarom ook van gebrekkige samenwerking.

Het schip werd woensdag aan de ketting gelegd. Het parket van het Siciliaanse Trapani heeft een onderzoek ingeleid naar mogelijke bevoordeling van illegale immigratie. De advocaat van de organisatie wil een juridische procedure aanspannen tegen de inbeslagname van het schip, documenten en een computer, aldus het persagentschap Ansa.

De boot zou in Libische wateren vluchtelingen hebben overgevaren, die niet in levensgevaar verkeerden. Dat kan volgens de Italiaanse wetgeving het bevorden van illegale immigratie betekenen.

De gepubliceerde passages wijzen erop dat Jugend Rettet niet echt bereid is om medewerking te verlenen, klinkt het in een mededeling van de politie. Tot dusver is nog niemand aangeklaagd.