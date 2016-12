Duisburg: 2 arrestaties om 'mogelijke aanslag op winkelcentrum' te verhinderen

Dat meldt de politie vrijdagochtend.

De twee verdachten zijn broers van 28 en 31 jaar, die geboren werden in Kosovo. Het nieuws van de arrestaties komt er op het moment dat de politie een klopjacht houdt tegen de Tunesische verdachte van de aanslag op een kerstmarkt in de hoofdstad Berlijn, waarbij 12 mensen om het leven kwamen.

Volgens de politiemededeling waren "na een geloofwaardige tip" donderdag vanaf 18 uur de veiligheidsmaatregelen rond het winkelcentrum Centro in Oberhausen, en rond een nabije kerstmarkt, al fel opgevoerd. De politie wilde "in ijltempo" uitmaken hoever de plannen van de broers gevorderd waren en of nog anderen bij de voorbereidingen betrokken waren, aldus de mededeling. Speciale eenheden gingen over tot de arrestatie van de mannen.

Centro is een van de grotere winkelcentra en wordt in deze periode druk bezocht.

(Belga/RR)