Dubbele aanslag in Libische Benghazi eist 34 mensenlevens

Nog eens een tachtigtal anderen raakten gewond. Dat blijkt uit een balans die ziekenhuisbronnen vandaag bekendmaakten. De dodentol kan nog verder oplopen, omdat veel gewonden er erg aan toe zijn.

In de wijk Al-Salmani gingen kort na elkaar twee bommen af in de buurt van een moskee. Een bron bij de veiligheidsdiensten meldt dat de eerste bom ontplofte toen gelovigen de moskee verlieten. Een half uur later werd vlak bij een tweede auto tot ontploffing gebracht, waardoor zowel onder hulpdiensten als onder burgers nog meer slachtoffers vielen. Libische media berichten dat een leider van een lokale militie om het leven is gekomen. Onduidelijk is nog wie verantwoordelijk is voor de aanslag.

De moskee waar de aanslag gebeurde, staat bekend als een bolwerk van salafistische groeperingen. Zij strijden in Benghazi aan de zijde van de sterke man in de regio, maarschalk Khalifa Haftar, tegen jihadisten. De gedode leider van een lokale militie zou een aanhanger van Haftar zijn.

In Benghazi begon in 2011 de opstand tegen de toenmalige machtshebber Moammar Kadhafi. Na de burgeroorlog die daarop volgde, werd jarenlang gevochten om de stad. Ze stond daarbij onder controle van een bondgenootschap van overwegend islamistische milities. In de zomer van vorig jaar nam de machtige militaire leider Khalifa Haftar de controle over de belangrijke havenstad over.