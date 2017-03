Druk op Fillon neemt toe: ook woordvoerder stapt op, Juppé toch bereid in te springen

Solère kondigde zijn vertrek vanochtend aan op Twitter.

Organisateur de la primaire, j ai décidé de mettre fin à mes fonctions de porte-parole de @FrancoisFillon -- Thierry SOLERE (@solere92) 3 maart 2017

Donderdag vond een huiszoeking plaats in de woning van de Franse rechtse presidentskandidaat. Die kwam er op initiatief van de Ocliff, de dienst voor bestrijding van corruptie en financiële vergrijpen. Er werden meerdere documenten in beslag genomen.

Gedagvaard

Fillon kondigde woensdagmiddag aan dat hij gedagvaard is om bij een onderzoeksrechter uitleg te komen geven over de zaak rond de vergoedingen die zijn vrouw Penelope en twee van zijn kinderen jarenlang zouden hebben ontvangen voor overheidsjobs die ze nooit uitoefenden. De presidentskandidaat noemde dat onderzoek een 'politieke moord' en gaf aan dat hij niet van plan is om uit de race naar het Elysée te stappen.

Sinds die aankondiging zijn al 66 leden van zijn campagneteam opgestapt. Gisteren nog stapten twee adjunct-directeurs op.

Vervanger

Een en ander verhoogt stelselmatig de druk op de centrumrechtse kandidaat om zich terug te trekken uit de presidentsverkiezingen. Als dat gebeurt, dan zou oud-premier Alain Juppé (71) volgens zijn entourage, zo meldt persagentschap AFP, toch bereid zijn om in te springen. Voorwaarde is dat hij de volledige steun krijgt van zijn partij Les Républicains.

Juppé had zich in november bij de voorverkiezingen van Les Républicains eveneens kandidaat gesteld voor het presidentschap en gold lang als de te kloppen man, maar werd in de tweede en beslissende ronde verslagen door Fillon. Sinds de verdenkingen tegen Fillon bekend raakten, werd er al vaker over gespeculeerd of Juppé een 'plan B' zou kunnen zijn.

De eerste stembusgang van de Franse presidentsverkiezingen vindt op 23 april plaats.