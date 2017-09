'Drugshandel in Latijns-Amerika te wijten aan verbruik in Europa en VS'

Dat zei María Ángela Holguín Cuéllar, de Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken, op staatsbezoek in Panama. 'We hopen dat de verbruikende landen ook resultaten zullen boeken want zolang er zoveel verbruik is in de Verenigde Staten en in Europa, zal het voor ons moeilijk zijn om uit de drugshandel te raken', zei de minister tijdens een persconferentie met haar ambtsgenoot in Panama, Isabel de Saint Malo.

Ze reageerde ook op de uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump, die ermee dreigde om Colombia niet meer als een betrouwbare partner te beschouwen in de strijd tegen drugshandel. 'Wij twee (Colombia en Panama) realiseren bijna 70 procent van de inbeslagnames van drugs in de hele regio', aldus de Colombiaanse minister. 'Het is verbazend vast te stellen dat een land meer in het noorden geen betere resultaten heeft.'

De VS zijn de grootste verbruikers van cocaïne, die vooral in Colombia, Peru en Bolivia wordt geproduceerd.