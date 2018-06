Driekwart van de stemmen naar Erdogan: 'De dubbele nationaliteit afschaffen? Dat is hypocriet'

In Turkije won president Recep Tayyip Erdogan de presidentsverkiezingen met 53 procent van de stemmen. Dertig procent van de stemmen gingen naar de tegenkandidaat Muharrem Ince. Er komt dus geen tweede ronde in Turkije, wel een presidentieel systeem. Die overwinning heeft Erdogan mede te danken aan de 142.000 Turkse Belgen die in ons land wonen. In België ging driekwart van de stemmen naar Erdogan, Ince haalde amper een kwart van de Belgische stemmen binnen.

