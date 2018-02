Drieëndertig dagen paus en op weg naar zaligverklaring, maak kennis met Johannes Paulus I

Johannes Paulus I, die in 1978 slechts drieëndertig dagen lang paus was, is volgens huidig paus Franciscus op weg naar een zaligverklaring, een stap die voorafgaat aan een eventuele heiligverklaring. Een portret.