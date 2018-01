Beperkt in mogelijkheden, vrij van schrijven

Uiteraard was het Britse overzeese rijk niet uitsluitend een mannenwereld. Ook heel wat Britse vrouwen reisden ernaartoe. Zij waren door de Victoriaanse normen echter vaak beperkt in hun (professionele) mogelijkheden. Een officiële functie in het koloniaal bestuur was voor vrouwen zo goed als uitgesloten. Sommigen werden verpleegster of gaven les, maar meestal vertrokken vrouwen naar de kolonies om er een huishouden te runnen.

...