Drie miljoen Amerikanen hebben elke dag geladen wapen bij zich

Dat blijkt uit de National Firearms Survey, een onderzoek dat in 2015 werd uitgevoerd door specialisten van de University of Washington, van Harvard en van de University of Colorado. De resultaten werden donderdag gepubliceerd in het American Journal of Public Health. Het gaat om het eerste soortgelijke onderzoek in twintig jaar.

De enquêteurs raadpleegden 4000 mensen van wie 1500 wapenbezitters.

De VS hadden in 2016 naar schatting 323 miljoen inwoners. Bijna 1 procent van hen draagt dus dagelijks een wapen.

De conclusie van de studie is dat vooral jongere mannen handwapens bij zich hebben. De groep mannen van 18 tot 29 jaar afkomstig uit zuidelijke staten en met conservatieve politieke opvatting is buiten proportie vertegenwoordigd bij de wapendragers. Velen kregen de liefde voor wapens van thuis mee en bezitten meerdere wapens.

De studie is van belang, aldus hoofdonderzoeker Ali Rowhani-Rahbar, 'omdat 90 procent van de moorden en van de niet-dodelijke gewapende misdrijven, waarbij het type wapen bekend is, worden uitgevoerd met een handwapen'.

'Dit is een eerste belangrijke stap om de gevolgen van wapendracht te kunnen onderzoeken op nationiaal niveau'.

Toenemende vergunningen

De grote discussie is of deze massale wapendracht de veiligheid doet toenemen, zoals de wapenlobby beweert, of juist de veiligheid in het gedrang brengt, zoals uit meerdere studies blijkt.

Tijdens deze enquête gaven vier van de vijf wapendragers aan dat ze het wapen vooral bij zich hebben om zich te kunnen verdedigen. Bijna 6 procent beweert dat hij of zij de afgelopen vijf jaar met een wapen is bedreigd. Een op vijf geeft aan zonder vergunning een wapen te dragen, ook in staten waar een vergunning vereist is. Ongeveer 10 procent van de ondervraagden draagt het wapen zichtbaar.

Volgens The Washington Post is het aantal vergunningen voor een verborgen wapen spectaculair gestegen; van 2,7 miljoen vergunden in 1999 naar 14,5 miljoen in 2016. In twaalf staten is er geen dergelijke vergunning nodig.