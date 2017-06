Drie mannen opgepakt in verband met aanslag Londen

De arrestaties vonden allemaal plaats in Ilford, waar eerder op de dag al een man werd opgepakt tijdens een huiszoeking. Een 29-jarige man, die verdacht wordt van het "voorbereiden van terreurdaden", werd opgepakt in een woning in de wijk. De huiszoekingen in de woning en in een bedrijf in Ilford, zijn in de nacht van woensdag op donderdag nog aan de gang.

Daarnaast werden twee mannen op straat opgepakt. Een 27-jarige man wordt eveneens verdacht van het voorbereiden van terreurdaden, terwijl de andere verdachten, een man van 33, werd opgepakt voor drugbezit.

Bij de aanslag op London Bridge en in de populaire uitgaansbuurt Borough Market zaterdag vielen zeven doden en tientallen gewonden. De daad werd zondagavond opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat via het IS-nieuwskanaal Amaq. De drie vermoedelijke daders werden snel opgepakt door de politie.