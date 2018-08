Drie leden van Trump-resort Mar-a-Lago blijken sleutelrol te spelen op ministerie

Dat meldt de nieuwsorganisatie ProPublica dinsdag op basis van documenten van het ministerie. Het trio bestaat uit Ike Perlmutter, de voorzitter van entertainmentbedrijf Marvel, advocaat Marc Sherman en dokter Bruce Moskowitz.

Instructies van de drie mannen zouden door medewerkers van het veteranenministerie worden behandeld als bevelen, hoewel ze formeel niet in dienst van de Amerikaanse overheid zijn. Insiders zouden naar de drie verwijzen als 'de meute van Mar-a-Lago'. Medewerkers van het ministerie reisden af naar het resort om hun 'ring te kussen'.

Een woordvoerder van de drie mannen stelt dat zij 'hulp en advies op vrijwillige basis aanboden'. 'Hoewel we altijd bereid waren om onze ideeën te delen, maakten of implementeerden we geen beleid, hadden we geen autoriteit over ministeriële beslissingen, en instrueerden we overheidsmedewerkers niet om actie te ondernemen.'

Een voormalige overheidsofficial spreekt dat echter tegen. 'Alles moet door hen worden gecontroleerd', klinkt het. 'Ze zien zichzelf als de besluitvormers.' Uit emails van het ministerie blijkt dat minister David Shulkin door Moskowitz werd opgedragen om 'wanneer nodig' te verschijnen voor ontmoetingen en telefoongesprekken.

Moskowitz wist zijn eigen zoon te betrekken bij plannen om een app te ontwikkelen voor het ministerie. Marvel-baas Perlmutter kreeg minister Shulkin zo ver om tijdens een publiciteitscampagne te verschijnen naast Captain America en Spider-Man, twee stripfiguren uit de stal van Marvel.

Naar verschillende vergaande beleidsvoorstellen van het trio, onder meer over privatisering van zorg voor veteranen, zou Shulkin echter niet hebben geluisterd. Hij werd eerder dit jaar door Trump ontslagen en vervangen door de nieuwe minister Robert Wilkie. Volgens ProPublica zijn ook verschillende andere medewerkers van het ministerie inmiddels vervangen door aanhangers van de drie.