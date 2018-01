'Drie jaar in een conservenblik': Charlie Hebdo blikt vooruit op derde verjaardag van aanslag

Het nummer van woensdag, heeft als titel 'Drie jaar in een conservenblik'. Op de voorpagina staat een tekening van een bunker met daarop 'Charlie Hebdo' en iemand die door een raampje roept: 'De kalender van Daesh? (het Arabische acroniem van Islamitische Staat, nvdr.) We hebben al gegeven.'

'Elke week moeten minstens 15.000 exemplaren, of bijna 800.000 exemplaren per jaar, verkocht worden, enkel om de lokalen van Charlie Hebdo te beveiligen', aldus Riss, alias Laurent Sourisseau, in het editoriaal met als titel 'De vrijheid van meningsuiting, hoeveel kost die?'

'Is het normaal dat een krant in een democratisch land meer dan de helft van de exemplaren die in de winkel verkocht worden, moet investeren in de beveiliging van de kantoren en de journalisten die er werken? Welke ander medium in Frankrijk moet zoveel geld investeren om de fundamentele vrijheid van meningsuiting te kunnen gebruiken?', vraagt hij zich af.

'Deze vrijheid, die essentieel is en integraal deel uitmaakt van onze democratie, is een luxeproduct aan het worden, zoals sportwagens en de diamantrivieren van de place Vendôme (een plein met luxewinkels in Parijs, red.), waarvan slechts de rijke media in de toekomst zullen kunnen genieten', aldus Riss nog.

In de krant van woensdag wordt ook een verslag van de aanslag door journalist Fabrice Nicolino gepubliceerd, dat de vraag stelt 'wat deze drie jaar echt veranderd hebben'. '7 januari 2015 heeft ons naar een nieuwe wereld gebracht, die bestaat uit gewapende politieagenten, luchtsluizen en geblindeerde deuren, uit angst en dood. En dat in het midden van Parijs, in omstandigheden die de Franse republiek geen eer aan doen. Lachen we er toch mee? Ja', schrijft de journalist.

Zaterdag vinden in Parijs verschillende herdenkingen plaats onder de naam 'Toujours Charlie'. Zondag organiseert de organisatie Mouvement pour la Paix et contre le Terrorisme (MPCT) een bijeenkomst op de place de la République.