Drie Catalanen die Puigdemont in Duitsland begeleidden zijn opgepakt in Barcelona

Twee Catalaanse agenten en een professor geschiedenis die Carles Puigdemont bij zijn terugrit in Duitsland begeleid hadden, zijn woensdag opgepakt in Barcelona. Dat meldden Spaanse media op basis van bronnen bij de politie. De gewezen Catalaanse minister-president Puigdemont was eerder al op Duits grondgebied gevangengenomen.