Dreigingsniveau in Verenigd Koninkrijk blijft 'kritiek'

Het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk werd dinsdag na de aanslag vlakbij de Manchester Arena verhoogd van 'ernstig' naar 'kritiek' - het hoogste niveau in het VK. Dat betekent dat er snel een aanslag te verwachten valt.

De beslissing om het hoogste dreigingsniveau aan te houden werd genomen omdat de onderzoekers niet zeker zijn dat dader Salman Abedi alleen handelde. Eerder deze week sprak een politiecommissaris al over een 'netwerk' waarop jacht gemaakt werd. In Libië werd daarnaast een broer van Salman Abedi opgepakt, van hem wordt vermoed dat die zelf een aanslag in de hoofdstad Tripoli voorbereidde.