Dossier veiligheid: de miljarden waar niemand naar omkijkt

'U bent de eerste persoon in tien jaar die mij opbelt en vraagt wat mijn Europese onderzoeken hebben opgeleverd', zegt professor Jean-Luc Gala van de UCL. 'Nog nooit heeft de Belgische overheid gevraagd: What the hell are you doing with our money? Nochtans is het belangrijk dat de Europese burgers, die voor de onderzoeksprojecten betalen, iets te weten komen over de resultaten.'

...