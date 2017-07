Door Frankrijk aangekondigde hotspots in Libië 'vandaag niet mogelijk'

Bij een bezoek aan een opvangcentrum in de stad Orléans had Macron donderdag aangekondigd dat hij 'vanaf deze zomer' in Libië 'hotspots' wilde oprichten. Het gaat om registratiecentra voor mensen die asiel willen aanvragen.

De informatie wordt intussen wel al bijgestuurd vanuit het Elysée. Zo is het niet noodzakelijk dat de centra in Libië komen en wordt bovendien niet over 'hotspots' gesproken, maar wel over 'vooruitgeschoven centra.'

'We hebben een zone geïdentificeerd, zijnde het zuiden van Libië, het noordoosten van Niger en het noorden van Tsjaad voor de oprichting van de centra, zo staat in de mededeling. 'Vanaf eind augustus zullen we een missie van Ofpra (de Franse dienst voor bescherming van vluchtelingen en staatlozen, nvdr.) sturen om te zien hoe dit mogelijk kan worden gemaakt.'

Het kabinet van de Franse president stelt tot slot dat de situatie in Libië zelf voorlopig nog niet veilig genoeg is om er een dergelijk centrum op te richten. 'Maar dat kan op korte termijn wel het geval zijn', klinkt het nog.