Doodstraffen voor Morsi-aanhangers voor deelnemen zitstaking in Egypte

Dat gebeurde tijdens een monsterproces waarbij meer dan 600 mensen berecht werden.

Onder de veroordeelden zijn leden van de inmiddels verboden organisatie Moslimbroeders, waartoe ook Morsi behoort. De strafrechtbank vroeg al in juli om de doodstraffen, maar moest daarover nog het verplichte niet-bindende advies inwinnen van de grootmoefti, de hoogste islamitische gerechtelijke macht in het land.

Vandaag/zaterdag werden de doodstraffen bevestigd.

Onder de beklaagden was ook de bekroonde fotojournalist "Shawkan" (Mahmoud Abu Zeid), die in 2013 werd gearresteerd omdat hij verslag uitbracht van de zitstaking. Hij werd vandaag/zaterdag veroordeeld tot vijf jaar gevangenis, maar omdat hij al meer dan vijf jaar in voorhechtenis zit, wordt de procedure voor zijn vrijlating opgestart.

Mohammed Badie, de huidige leider van de Moslimbroeders, werd zaterdag veroordeeld tot 25 jaar, samen met 46 anderen.

De 612 medebeklaagden kregen gevangenisstraffen van vijf tot vijftien jaar. Tegen vijf beklaagden werden de aanklachten ingetrokken.

De zitstaking door Morsi-aanhangers begon midden 2013 op het Rabaa-plein in Caïro. In augustus, een maand nadat Morsi afgezet werd door het leger, werd het protest met geweld gebroken door de Egyptische ordetroepen. Honderden mensen kwamen daarbij om.

Tegen alle uitspraken kan nog in beroep gegaan worden.

De beklaagden werden beschuldigd van moord, het houden een gewapende bijeenkomst, het beschadigen van openbaar bezit, het illegale bezit van wapens en het behoren tot een verboden groep.

Sinds het aantreden van huidig president Abdel-Fattah al-Sissi treden de autoriteiten hard op tegen de Moslimbroederschap.