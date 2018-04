Doodstraf voor 36 mensen in Egypte voor aanslagen op kerken

Het gaat om aanvallen tegen godshuizen van koptische christenen in de steden Caïro, Tanta en Alexandrië tussen 2016 en 2017. In totaal worden 48 mensen vervolgd in de zaak.

De aanslagen op de koptische kerken werden opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (IS) en maakten meer dan tachtig doden.

Doelwit

De kopten zijn een christelijke minderheid die ongeveer 10 procent van de bevolking in Egypte (in totaal 96 miljoen) vertegenwoordigt. De voorbije maanden zijn ze vaak het doelwit geweest van bloedige aanslagen, vooral van IS.