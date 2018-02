Donoren zeggen 30 miljard dollar voor wederopbouw van Irak toe

Dat verklaarde de Koeweitse minister van Buitenlandse Zaken sjeik Sabah al-Ahmed al-Sabah woensdag ter afsluiting van de driedaagse bijeenkomst in Koeweit-Stad. Naast het gastland beloofden Turkije en Saudi-Arabië de grootste hulp.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres riep de internationale gemeenschap woensdag op tot een sterk engagement voor de heropbouw van Irak. De strijd tegen IS heeft in heel het land grote verwoestingen aangericht, zei hij. De hele wereld staat in het krijt bij de Irakezen, omdat ze tegen IS hebben gevochten. 'Het is tijd dat we onze blijvende dankbaarheid en solidariteit aan de Iraakse bevolking tonen', zei Guterres.

Turkije belooft vijf miljard dollar (ongeveer vier miljard euro) onder de vorm van kredieten, zei minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu.

Koeweit kondigde hulp van twee miljard dollar aan. Saudi-Arabië wil 1,5 miljard dollar geven en Qatar een miljard.

Volgens de Wereldbank is voor de wederopbouw echter 88 miljard dollar (71 miljard euro) nodig.

Lees ook: Irak zoekt 81 miljard euro steun voor wederopbouw

Na de meer dan drie jaar durende strijd tegen IS zijn vooral in het noorden en het westen van het land wegen, ziekenhuizen, scholen en andere infrastructuur zwaar beschadigd. Rond de 2,5 miljoen vluchtelingen in het land kunnen nog niet naar huis terugkeren.

Duitsland wil volgens minister van Ontwikkelingshulp Gerd Müller (CSU) Irak dit jaar net zals vorig jaar met 350 miljoen euro ondersteunen. Het geld zal vooral ten goede komen van humanitaire noodhulp en de bouw van scholen, ziekenhuizen en infrastructuur. De bondsregering wil zo de weg vrijmaken voor de terugkeer van Iraakse vluchtelingen. Volgens Müller zullen voor terugkeerders consultatiebureaus in de Iraakse steden Bagdad en Erbil geopend worden. Hij toonde zich teleurgesteld over het gebrek aan solidariteit van de internationale donorlanden, die zich 'zeer terughoudend' opstelden. Enkele landen in de regio zijn 'bemoedigende verbintenissen' aangegaan.

Washington wil niets bijdragen

Opmerkelijk is echter de afstandelijkheid van de Verenigde Staten. 'Het is betreurenswaardig dat slechts tien landen 90 procent van de hulp voor de heropbouw dragen', verklaarde Müller. Van de VS moesten in Koeweit geen toezeggingen verwacht worden, zoals de New York Times eerder al had geschreven.

De Europese Unie wil 400 miljoen euro uitgeven aan humanitaire hulp en de stabilisering van Irak, zei Federica Mogherini, de Europese hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. Groot-Brittannië wil 1 miljard dollar aan jaarlijks krediet verstrekken, klinkt het.

De Wereldbank stelde zich garant voor een bedrag van 510 miljoen dollar voor twee projecten, die de leefomstandigheden en de watertoevoer moeten verbeteren en jobs creëren. De in Saudi-Arabië gevestigde Islamitische Ontwikkelingsbank zegde van haar kant 500 miljoen dollar toe voor het herstel van de infrastuctuur.

De Iraakse premier Haidar al-Abadi verklaarde dat de conferentie het begin voor een opleving van het land moet zijn. 'Ontwikkeling in Irak is ontwikkeling voor de regio en al zijn buurlanden', zei Al-Abadi. Hij wees erop dat Irak een brug moet vormen naar samenhorigheid en geen terrein om conflicten uit te vechten. Zijn regering zal de strijd tegen corruptie niet stoppen, want corruptie is een van de redenen waardoor terreur gesterkt wordt. Het eigenlijk olierijke Irak is door de lage olieprijzen in een financiële crisis verzeild. Bovendien hindert de wijdverbreide corruptie de heropbouw. In de anticorruptie-index van Transparency International bezet Irak de 166ste plaats van 176 landen.