Donald Tusk ziet VS onder Trump als bedreiging voor Europa

Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk is bezorgd over de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Verschillende uitdagingen, waaronder "de verontrustende verklaringen" van Washington maken de toekomst van de Europese Unie hoogst onvoorspelbaar, schrijft hij dinsdag in een brief aan de Europese staatshoofden en regeringsleiders die vrijdag voor een informele top bijeenkomen in Malta.

United we stand, divided we fall. My letter on the future of the EU of 27: https://t.co/3aNm9mpRI2 -- Donald Tusk (@eucopresident) January 31, 2017

In de aanloop naar de top heeft Tusk een aantal "reflecties" op papier gezet. Nooit heeft de Europese Unie voor gevaarlijker uitdagingen gestaan, meent de Pool.

Een daarvan is de nieuwe geopolitieke situatie in Europa en de wereld. Een assertief China, een agressief Rusland, oorlog, terreur en anarchie in het Midden-Oosten en Afrika "en de verontrustende verklaringen van de nieuwe Amerikaanse regering maken onze toekomst hoogst onvoorspelbaar".

"Voor de eerste keer in onze geschiedenis worden, in een steeds meer multipolaire wereld, velen anti-Europees of eurosceptisch", stelt Tusk vast. "Vooral de veranderingen in Washington creëren een voor de Europese Unie moeilijke situatie: de nieuwe regering stelt kennelijk het Amerikaanse buitenlands beleid van de voorbije 70 jaar in vraag."