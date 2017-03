Donald Tusk herbenoemd als voorzitter Europese Raad

Donald Tusk is door de Europese staatshoofden en regeringsleiders herbenoemd als voorzitter van de Europese Raad. 'Habemus #EUCO Presidentum', schreef de Luxemburgse premier Xavier Bettel op Twitter. De Belgische eerste minister Charles Michel houdt het bij een eenvoudig 'congratulations' aan het adres van Tusk.

Tusk nam op 1 december 2014 het voorzitterschap van de Europese Raad over van Herman Van Rompuy. Nu hij herbenoemd is, kan hij op 1 juni beginnen aan een tweede - en laatste - mandaat van 2,5 jaar. Het zag er voor aanvang van de top nochtans niet naar uit dat benoeming vlot zou verlopen. De Poolse premier Beata Szydlo zei er alles aan te zullen doen een nieuw mandaat voor haar landgenoot tegen te houden.

Grateful for trust & positive assessment by #EUCO. I will do my best to make the EU better.