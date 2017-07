Donald Trump zet publieke aanval op zijn Justitieminister voort

Maandag had Trump Sessions al op Twitter aangevallen en noemde hem "belegerd". Wat hij daarmee bedoelde, weet niemand. Maar dergelijke publieke uithalen en dit soort gedrag tegen een lid van de regering op sociale media is zonder voorgaande.

Sessions (70) was voor Trump in de verkiezingsrace van 2016 een vastberaden man en is sindsdien een inhoudelijke loyale, aartsconservatieve medestander. De president kan de ex-senator van Alabama echter niet vergeven dat die zich wegens partijdigheid in het onderzoek over mogelijke Russische beïnvloeding van de verkiezingen zelf heeft gewraakt. Diens aftocht leidde uiteindelijk tot de aanstelling van Robert Mueller als speciaal onderzoeksrechter. Die onderzoekt nauwgezet mogelijke banden van het Trumpteam met Moskou. Hij heeft dat onderzoek overigens onlangs uitgebreid.

En dat is een brug te ver voor Trump. Volgens de Amerikaans media verzamelt het Witte Huis materiaal tegen hem en zijn medewerkers. Met het publiek hekelen van Sessions zou Trump hem tot aftreden kunnen dwingen, opdat zijn opvolger dan Mueller de laan uitstuurt. Sessions zelf ontslaan, wil Trump voorlopig blijkbaar vermijden.

Communicatiedirecteur Anthony Scaramucci van het Witte Huis heeft na de nieuwe aanval van zijn baas op Sessions dinsdag aangekondigd dat er "weldra" een beslissing valt rondom het lot van de minister. "Wij zullen weldra tot een ontknoping komen", zei hij, eraan toevoegend: "er is duidelijk een probleem".

Trump zelf zei dinsdag volgens ABC News "zeer ontgoocheld" te zijn in zijn justitieminister. Die mocht zich niet meteen, nadat hij zijn ambt had opgenomen, wraken in het Rusland-onderzoek. "Dat is oneerlijk tegenover het presidentschap." Sessions had de president dat moeten vertellen. "Ik zou gewoon iemand anders hebben gekozen (om justitieminister te worden)", zei Trump.

De minister moet ook "strenger" zijn voor lekken uit de inlichtingendiensten, zei Trump volgens het Britse Sky News. "De tijd zal leren" of het staatshoofd Sessions de laan zou uitsturen.