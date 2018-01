Donald Trump zet Palestijnen het mes op de keel

Nog voor hij de eed als president van de Verenigde Staten aflegde, dacht de ervaren dealmaker Donald Trump dat hij het conflict tussen Israël en de Palestijnen snel de baas zou kunnen. Maar sinds hij in december liet weten dat de VS hun ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem overbrengen, staat het hele kruitvat weer op springen. Toen vicepresident Mike Pence vorige week in Israël vertelde dat de verhuizing al volgend jaar wordt georganiseerd, weigerde de Palestijnse president Mahmoud Abbas hem te ontvangen. Vervolgens beslo...