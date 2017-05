Donald Trump: 'Zal beslissing klimaatakkoord komende dagen bekend maken'

De Verenigde Staten stappen uit het klimaatakkoord van Parijs, zo meldden ABCNews en Axios News op basis van verschillende goedgeplaatste bronnen die dichtbij het dossier zouden staan. Ook Politico zegt bevestiging te hebben gekregen van een afgevaardigde in het Witte Huis. Trump twitterde zonet dat hij de komende dagen zijn beslissing zal aankondigen.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

Volgens de Amerikaanse media zou de uitstap nu worden voorbereid door een klein team, waarond Scott Pruit van het EPA, het Amerikaans Federaal Milieuagentschap. Het akkoord van Parijs werd vorig jaar goedgekeurd door 174 landen en moet de opwarming van de aarde onder de twee procent houden.

Er was al langer sprake dat Trump het akkoord wilde verlaten. Tijdens een verkiezingsspeech naar aanloop van de afgelopen presidentsverkiezingen zei Trump dat hij het klimaatakkoord wilde opzeggen en alle donaties aan de klimaatprogramma's van de Verenigde Naties zou stopzetten.

Na afloop van de G7-top in Sicilië zei Duits Bondskanselier Angela Merkel dat ze erg ontevreden was over het verloop van de klimaatonderhandelingen.Donald Trump twitterde daarna dat hij deze week de knoop ging doorhakken wat betreft het klimaatakoord. Duitsland en China hadden Trump al eerder opgeroepen om het klimaatakkoord te respecteren. China zei wel dat ze zonder meer het klimaatakkoord zouden blijven respecteren, ook als de VS zich zouden terugtrekken.

De enige twee andere landen die niet mee stapten in het klimaatakkoord zijn Nigeria en Syrië.

De Verenigde Naties reageerden zopas op Twitter dat 'klimaatverandering niet te ontkennen valt en actie onstopbaar' is.