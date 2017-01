Donald Trump wil vandaag aan zijn grensmuur beginnen, migratie beperken, vluchtelingen weren

Een hele serie media, onder meer het persagentschap Reuters, en de kranten The New York Times en The Washington Post, berichtten in de loop van dinsdag over een serie maatregelen die president Donald Trump woensdag zal afkondigen tijdens een gepland bezoek aan het ministerie voor Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security). De berichten, alle gebaseerd op anonieme bronnen in de buurt van Trump, waren niet helemaal eensluidend, maar gingen wel in dezelfde lijn: dat er verregaand beperkende maatregelen aangekondigd zullen worden voor migratie, voor vluchtelingen en voor mensen die uit oorlogsgebied in het Midden-Oosten komen.

Volgens deze media zal Trump van het bezoek gebruikmaken om de bouw van een grensmuur met Mexico - een van zijn bekendste verkiezingsbeloften - op de rails te zetten. De muur moet volgens hem illegale migratie stoppen.

Volgens The New York Times zal hij federale fondsen uit andere departementen overhevelen om onmiddellijk met de bouw te kunnen beginnen. Hij beloofde tijdens de campagne weliswaar dat Mexico voor de muur zou betalen, maar sindsdien zegt hij dat dit land ook later de kost kan terugbetalen, of op een andere manier, via nieuwe heffingen, zal bijdragen.

'Grote dag'

Na de resem berichten leek Trump ze met een tweet te bevestigen.

"Morgen grote dag gepland inzake nationale veiligheid. Onder vele andere dingen zullen we de muur bouwen".

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017

Volgens Reuters plant de president voor vandaag volgende migratiebeperkende maatregelen: een tijdelijk inreisverbod voor de meeste vluchtelingen, en een tijdelijke opschorting (weliswaar voor meerdere maanden) van visa voor burgers van Syrië en 6 andere landen in het Midden-Oosten: Irak, Iran, Libië, Somalië, Soedan en Jemen. Die opschorting van visa zou er komen tot een systeem van "extreme vetting", extreme controle, op poten is gezet.

Qua vluchtelingen zou er alleen een uitzondering gemaakt worden voor religieuze minderheden die vervolgd worden. Hoe die vervolgde minderheden zullen worden bepaald, is niet duidelijk.