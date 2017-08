Donald Trump wil filibusteren in de Senaat afschaffen om Trumpcare te redden

De Republikeinen beschikken in de Senaat over 52 zetels, de Democraten en onafhankelijken samen 48 stuks. Maar met zijn meerderheid heeft de Grand Old Party geen wapen tegen de aloude praktijk van het filibusteren.

Het houdt in essentie in dat senatoren eindeloos mogen praten over een bepaald onderwerp, waardoor een stemming vertraging oploopt, en soms daardoor ook vervalt. Om aan het filibusteren een einde te maken is een meerderheid van zestig stemmen nodig, wat de partij van Trump niet heeft.

De wil om het filibusteren in de Senaat af te schaffen komt er niet zomaar. Trump wilde de afschaffing van ObamaCare doorvoeren doormiddel van een specifieke procedure die Budget Reconciliation heet. Die voorziet dat er slechts een gewone meerderheid in de Senaat nodig is van 50 stemmen, in plaats van de gebruikelijke 60, die de Republikeinen overigens niet hebben. Bovendien verbiedt het proces om te filibusteren. Zulk proces kan bovendien enkel in het leven worden geroepen indien de wet effectief betrekking heeft op de begroting.

Daarom dat de voorzitter van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnelwas dit dus een uitgelezen kans om Obamacare met een krappe meerderheid Zo'n proces kan echter maar een keer per jaar per thema worden ingeroepen, en nu de Republikeinse John McCain, Susan Collins en Lisa Murkowski de afschaffing kelderden, moet Trump op zoek naar een andere piste.

Ofwel moet hij een jaar wachten om het opnieuw via Budget Reconciliation te proberen, maar de kans is niet onbestaande dat hij de prcedure voor een ander omstreden voorstel zal willen gebruiken. Bovendien vinden er volgend jaar verkiezingen plaats in enkele Staten. Vraag is maar of Trump zijn huidige meerderheid überhaupt kan consolideren.

Een andere manier om Obamacare te beëindigen is via gewone procedure in de Senaat., maar daar kan het dus gewoon gefilibusterd worden.

En net daarom twitterde de president zaterdag dat de partij meteen van die 'verouderde' regel afmoet omdat die de 'Republikeinse Partij doodt en acht Democraten toelaat het land te controleren'. In de pipeline van de Senaat zitten er tweehonderd wetsontwerpen, voegde Trump eraan toe, vele 'geweldige' Republikeinse ontwerpen zullen het niet halen.

Hij verwees daarbij ook naar het débàcle rond de hervorming van de ziekteverzekering. Meerderheidsfractieleider Mitch McConnell kreeg in de presidentiële tweet te horen dat hij 'NU' een meerderheid van 51 stemmen moet doordrukken en 'WINNEN'. 'HET WORDT TIJD', blokletterde Trump ook.

De 'Republikeinen in de Senaat zullen nooit winnen indien zij NU niet gaan naar een meerderheid van 51 stemmen. Zij lijken wel gekken en verliezen enkel tijd', twitterde het staatshoofd omtrent zijn partijgenoten.